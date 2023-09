Ten sam pośrednik, który obsługuje polski rząd, pracuje równocześnie dla reżimu Aleksandra Łukaszenki. Ta sama firma ściąga obcokrajowców do Mińska i ta sama firma przyjmuje od tych ludzi wnioski wizowe na teren strefy Schengen. To jest sprawa do wyjaśnienia przez polskie służby przekazali posło