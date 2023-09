Czyli mam rozumieć, że Musk to tam zna każdy ruch Ukraińców i siedzi przy przycisku odcinającym im neta? I kiedy zauważył na swoim tablecie, że Ukraińcy swoim bezzałogowym statkiem płyną to w ostatniej chwili zareagował? Czy tylko mnie to trochę dziwi? Skąd on niby wie o jakichś tajnych działaniach Ukraińskiej armii?



Dla mnie bardziej prawdopodobne, że ta Rosyjska flota zauważyła ich i potraktowała jakimś zagłuszaczem sygnału czy coś. Oczywiście zgaduje.