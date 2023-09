czekam kiedy konfabulant zacznie opowiadać, że AI to zło. To nie kwestia czy, tylko kiedy. Myślę że już po wyborach, jak ta banda się rozpadnie na frakcje memcena i brałna, którzy obecnie po prostu się nienawidzą.

Najubożsi intelektualnie wyborcy konfabulanta i to zaakceptują.