Tajemnicą to jest gdzie idzie cały ten majątek na rzekomą służbę zdrowia, której w praktyce nie ma. Dalej brak jakiejkolwiek edukacji w zakresie profilaktyki zdrowia, więc o jakim zdrowiu w ogóle jest mowa? Na podstawowe prześwietlenie urazów się czeka miesiącami co jest podstawą do jakiegokolwiek dalszego leczenia. Mafija familija.