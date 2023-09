Gdy KO i reszta opozycji głosuje zgodnie z pisem to wynika to z tego że gdyby zagłosowali przeciw to by to było polityczne samobójstwo i strata głosów a ustawy i tak by przeszły bez znaczenia czy by zagłosowali tak czy nie, a jak konfederacja głosuje przeciw to znaczy że po wyborach będą głosować tak samo jak pis. Czego nie rozumiecie prawaki XD