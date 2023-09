Oni nawet nie weszli do wody... ciekawe czy potrafią pływać poza "rekordami" typu dwa baseny żabką?

Jeżeli nie potrafią, to wyjaśnia absurd tej sytuacji. A jeżeli potrafią, to dlaczego nie rzucili się na ratunek jak "cywile"?

Szok, "mam to w d..." czy co?