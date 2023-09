Różowa czytała książkę i podobno dobra. Ja oglądałem serial i tylko o nim mogę się wypowiedzieć. Wybitny on nie jest, za to wybitne są kreacje. Uważam, że Frycz stworzył najlepszą kreację gangusa psychopaty w historii kina. Nikt nie jest tak autentyczny jak Dario. Gdy były sceny z nim, to czułem nawet jakiś taki niepokój, jakbym to ja z nim rozmawiał. Więckiewicz też dał radę w tym serialu. Dla samych aktorów warto obejrzeć.