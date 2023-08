Tu trzeba krótko, potrzebna jest insurekcja kościuszkowska w wersji 2.0, tylko teraz to do powieszenia by szło tysiące osób - urzędników, mundurowych itp. No ale Kościuszko wiedział, że jak w Polsce chce się zrobić porządki, leseferystyczne, oswieceniowe normalne państwo na wzór zachodni, to trzeba porządzić twardą ręką, a jak już się odrobaczy kraj, to wtedy można myśleć o demokracji.