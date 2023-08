A wypowiedział się już w sposobie kamieniowania niewiernych-ludzie idziecie w stronę inkwizycji do kwadratu.

Jego poglądy liberalno anarchistyczne gospodarczo są na dalszą metę zabójczo gorsze niż pis.

On chce tylko dzikiej niczym nie uregulowanej gospodarki w świecie dominującej jednej religi dla ludzi młodych zdrowych i wykształconych .

Reszta w/g niego to odpad który nie będzie miał nawet prawa do opieki zdrowotnej . (4000 zł na rok a dalej to już tylko zasiłek Pokaż całość