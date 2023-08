Baby które mają mało mądrych rzeczy do powiedzenia dają przemawiać swoim cycom.

I to jest idealny przykład takiej baby która każdą okazje wykorzystuje do szczucia cycem. Jeszcze żeby miała co zaprezentować to pół biedy.



Nie zdziwiłbym się gdyby to była jakaś białoruska wtyka skoro tak walczyła o zniszczenie bariery na granicy.