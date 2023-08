Górnictwo jest na minusie, więc ta kasa będzie z podatków całej reszty. To samo z 13. i 14. emeryturami, 800+ i całej reszcie tego socjalnego gunwa. Wszystko tylko po to, by utrzymać władzę, a socjal od czasów wprowadzenia 500+ przestał być narzędziem do pomocy potrzebującym, tylko narzędziem do kupowania głosów i spokoju.. A potem ludzie się dziwią, że Konfederacji rośnie, pomimo ich odjazdów. Rośnie im TYLKO dlatego, bo ludzie do tylu to Pokaż całość