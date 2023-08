Przez siedem lat przychód z tej działalności wyniósł ponad 5,3 mln zł (5 334 806,56 zł). Dochód wyniósł zaś 68 752,65 zł, czyli niespełna 10 tys. zł rocznie.

Ale co w tym dziwnego? Wystarczy na *wszystko* brać fakturę na działalność i wszystko jest git. Jak pracowałem w sklepie swego czasu to co chwilę przychodził kolo i brał cały wózek zakupów (głównie alko) i oczywiście na fakturę.