JPRDL!! Co za świetnie postawiona diagnoza. "Ceny prawie się nie zmieniły" To mógł wymyślić jedynie prezes NBP albo któryś z jego debilnych doradców bez szkoły. Prawie się nie zmieniły to może być dla przeciętnego widza tvp 5%. Ta wartość x 3 okresy po 4 miesiące daje w skali roku 15%. To mały przyrost? No #!$%@? nie wydaje mi się. Wystarczająco duży żeby w 5 lat wyparowały oszczędności wszystkich obywateli tego #!$%@?łego kraju. Pokaż całość