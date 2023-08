„Kobiety niestety umierały, umierają i umierać będą”. Wypowiedzi nowej minister.

Zajebista wypowiedz jak na ministra zdrowia.

Można ro powiedzieć inaczej. Ludzie niestety umierali, umierają i będą umierać. Wiec nie przejmujcie się ze nfz nie działa a na cito to znaczy za rok. Co?, raki, problemy onkologiczne, wypadek? Proszę się nie martwić ludzie urodzili się by umrzeć. Wiec jakos to musi nastąpić, spokojnie doczekacie się.