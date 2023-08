I to jest świeży i gęsty news, w dodatku z rzetelnym źródłem. My budujemy płot by powstrzymać ciapaków a z drugiej strony zero rozmysłu. Jeszcze pół roku, jeszcze rok i ukraińcy a nie białorusini będą stać za całym procederem. Jak toczyć wojnę hybrydową mając takich sojuszników?