Jako dzieciak bedąc w skansenie w Olsztynku odkryłem jak jestem leniwy i ciepłolubny.

Dlatych co tam nie byli, ten skansen, to miedzy innymi wioska, wnetrza chat ukazujace jak ludzie żyli 150 lat temu lat temu.

Na jakich przyrzadach pracowali, jak spedzali czas.

No i bedąc tam, zobaczyłem prawdziwy zapiecek, gdzie mozna było lezeć od późnej jesieni do wiosny, gdy za oknem śnieg a za scianą spiżarnia.

Łóżka obszerne z pierzynami i poduchami