Powiedzmy sobie bez ogródek - Polacy mają już powoli dość Ukraińców i chętnie by wypierzyli ich od siebie lub co najmniej nie dawali im na swój koszt wszystkiego. Ukrainiec w Polsce jest traktowany lepiej niż Polak to nie wymysł tylko fakt, Ukrińcy jak kacapy to są ORGKOWIE a nie to co znamy z swojego kraju. Tam korupcja i przestępczość jest gigantyczna i to samo sprawdzają do Polski. Dajcie im tylko możliwość to Pokaż całość