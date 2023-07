Napychanie kieszeni swojej i jakiegoś ukraińskiego oligarchy kosztem polskich rolników, a wszystko wskazuje na to, że pod patronatem ministra rolnictwa. To jest zwyczajna zdrada. Kołodziejczak, miał rację krzycząc Januszkowi Kowalskiemu prosto w twarz: "hańba"

BTW to nie jest tak, że stracił tylko rolnik, wszyscy za to zapłacimy.