Popatrzcie na to tak: Polacy wybrali PiS, a więc PiS reprezentuje Polaków czyli Polska to PiS. Jeśli pieniądze są z budżetu Polski to przecież logiczne, że są to pieniądze PiSu i mogą je wydawać na co chcą. Myślicie że to jest nielegalne bo nie rozumiecie że partia PiS i Polska to to samo.