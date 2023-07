Czy lądowanie będzie miękkie czy twarde to się dopiero okaże - na razie to ona chce jedynie wystartować wspólnie w wyborach.



Jak przekona do siebie wyborców i zdobędzie wystarczająco dużo głosów aby zdobyć mandat to lądowanie będzie miękkie.

Jak nie przekona i do sejmu się nie dostanie to będzie bardzo twarde lądowanie - bo konfederacja nie zapewni jej żadnej posady w państwowej spółce na zastępstwo.