Kiedys slyszalem że był gość który chciał zrobic prawdziwą biografie o kulczyku to podobno robili wszystko zeby jej nie puszczono do druku.

Ksiazka sie nie ukazala, teraz biografia kulczyka to pewnie jego wlasne przemyslenia jak wielu celebrytow.

Gdyby ktos pokusił się o ksiązkę jak polscy miliarderzy dochodzili do swoich milionow od kradzieży radii samochodowych w niemczech do innych wałów to zarobiłby miliony bo ci milionerzy placiliby żeby ta książka się nie ukazała