TVN24 ma swoje wady, np. weekendowe transmisje parad LGBT w całym kraju lub monotonny dobór gości do programów - zawsze opozycja chwali opozycję. Czy członkowie PiS dostali bana od Jarosława na występy? Póki co program "Tak jest" oraz "Fakty po faktach" niestety są nie do oglądania: swoi wielbią swoich, a ja liczę na polemikę. Wiem, Polshit ma swoje odpowiedniki, ale tam znów wariant: głupszy vs. głupszy i beznadziejny dobór tematów oraz prowadzących Pokaż całość