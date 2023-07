To referendum ma taki sam sens jak spytanie się Polaków czy godzą się na jedzenie robaków i wysokie rachunki za prąd. Świadomość polityczna kuców jest tak nikła, że nie wiedzą, że referenda w Polsce nie mają charakteru wiążącego i to i tak rządzący podejmują decyzję. Czyli de facto Konfederacja właśnie populistycznie zaproponowała rozdawnictwo publicznych pieniędzy na nic niewarte głosowanie o z góry ustalonym wyniku. To jest ta świeżość w polityce.