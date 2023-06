Ciekawe czy zdjecia wyciekna bo chetnie bym zobaczyl. Zgniotlo tube jak puszke pringelsow a zatyczki #!$%@?, sa nietkniete (nie wiem jak z wizjerem/szybka bo przez otwor na wizjer mocowali liny do unoszenia ale nie sadze by akryl wepchalo do srodka a raczej tube zgniotlo).

Jakos zdjec wyciagnej tuby nie bylo, widzialem tylk panele biale i tytanowe zatyczki.