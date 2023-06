Czekajcie to ten, który mówi że przez podniesienie stóp ludziom skoczyła rata o 50 maksymalnie 100zł do góry a ci którzy płacą więcej to na pewno jakiś błąd w banku?

Przecież to jest dno dna i albo gra takiego idiotę albo faktycznie jest mocno odklejony od realiów życia w PiSlandzie, w końcu skoro zarabia pewnie z 70k na miesiąc to co go obchodzą problemy zwykłych ludzi