Co się dzieje na wykopie? To konto @100piwdlapitosza, założone w 2008, zaczyna wykopywać w 2020 i wykopuje średnio ponad 100 propagandowych wrzutek DZIENNIE. Historia wykopów patrząc wstecz zatrzymuje się na stronie 4,000, na roku 2020. Pytanie: czy 4.000 stron listy wykopów to jakiś limit, czy przypadek? Niezależnie czy jest to limit, czy nie, daje nam to minimum 100 tysięcy wykopów od 2020. (25 pozycji na jednej stronie x 4.000 stron = 100.000)