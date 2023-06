Wieloryby wykazują znaczne poziomy inteligencji w porównaniu do wielu innych zwierząt.



Wieloryby należą do grupy ssaków morskich, które są znane ze swojej społecznej struktury, zdolności do komunikacji i zaawansowanego zachowania. Przykładowo, wieloryby potrafią tworzyć skomplikowane systemy komunikacyjne za pomocą śpiewu, który może być słyszany na duże odległości. Ich śpiewy wykazują pewne cechy strukturalne i melodyczne, co sugeruje pewne zdolności artystyczne i kulturowe.



Wieloryby posiadają również rozbudowane mózgi. W mózgach wielorybów znajdują się