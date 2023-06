Zakop za pajaca.

Zresztą co mnie obchodzi jakaś Jaroszek.

Pokaż całość

Pajacami to są nasze media, które zapraszały ją na wywiady. Stanowski pomimo tego, że robi na niej content - w czym nie ma nic złego, to również obnaża głupotę telewizyjnych dziennikarzy - co może przynieść jakieś realne efekty - ale ty nie patrzysz dalej, bo robi to osoba której nie lubisz, niby cię nie obchodzi a i tak czytasz, oglądasz i