Teraz tak gada, a co zrobił, żeby tę sytuację ucywilizować? Sam pracowałem trochę w sądzie i to w wydziale rodzinnym - jaka tam się patologia odwala to głowa mała - i ze strony sądzących się matek i ze strony samego sądu. A że w tym cuckistanie kobiety się nauczyły, że wszystko im wolno i wszystko się im należy, to tak robią.