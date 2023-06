Ale Panie za peło to ośmiorniczki jadły złodzieje, ni to co tera jak się dzielą z ludźmi i na bombelki dajo i płace minimalne zwiększyły, czynasto i czternasto emerytura jest i z lpgt walczo i życie nienarodzonym bombelkom ratujo. Kto tyle doł, kto zrobił tyle dla Polski ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )