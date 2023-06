Historyk robi karierę przez niemieckie instytucje i zostaje dyrektorem niemieckiego banku na Polskę. No cóż zdolny był i okulary nosi, a to że był agentem STASI to przypadek. Zresztą Mateuszek podobno też podał się do ojca w tym aspekcie ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



A NeuroPOPiS zakopuje bo informacja niewygodna, stare znałem ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) HA TFU!