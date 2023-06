Daukszewicz był najsłabszym współprowadzącym, ale to jest typowy przykład cancel culture.

Jacoń zachował się jak, każdy nakręcony czy to z lewej czy też z prawej strony. Ma dzieciaka, który nie czuje się dobrze w swoim ciele i on jako ojciec go wspiera. Brawo On, ale poczekajmy jak dzieciak będzie dorosłym człowiekiem i jak wtedy będzie patrzył na brak oporów ze strony ojca do zmiany płci.

Dzwońcie do Szkła +48 22 453 35 Pokaż całość