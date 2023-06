Obrazowo patrząc na scenę polityczną to wszyscy jesteśmy na tonącym statku gdzie część ludzi lata z wiadrami i wylewają wodę za burtę.

Na górnym pokładzie siedzą nieroby, ludzie starsi, dzieci i bogole którzy się opalają.



PiS, PO się kłócą między sobą kto zabierze więcej wiader tym co wylewają wodę, by je przerobić na deseczki do pływania dla tych na górnym pokładzie. A glapiński w tym czasie rąbie po cichu siekierą dolny pokład Pokaż całość