Propagandysta Jacek Kurski zręcznie zmontował film "Nocna zmiana", jakoby mniejszościowy rząd Olszewskiego był taki skuteczny i tylko złe siły postkomunistyczne go obaliły. Wykopki oczywiście wszystko to łyknęli i do teraz myślą, że w tych jawnych nagraniach z posiedzeń, politycy otwarcie dyskutowali przed kamerami jak zniszczyć Polskę¯\(ツ)/¯