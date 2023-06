Nowa retoryka PiS. "Działania na rzecz Kremla" zastąpiło "winę Tuska"

Proponuję zrobić combo, co się oszczędzać. To by brzmiało tak:



1. Wina Tuska to działania na rzecz Kremla (swoją drogą hasło pięknie wpisywałoby się w tą "komisję")

2. Działania na rzecz Kremla to wina Tuska - No wprawdzie daleko mu tam do ruskiego agenta wpływu, ale kij tam.



Dla niekumatych...tak to wyżej to ironia.