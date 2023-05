Co to za pi*rdolenie. Przecież Lotos miał być wykupiony przez rosjan i to był największy skandal, co oczywiście było totalną nieprawdą.

Teraz się okazuje, że turbo skandal, bo Orlen wykupił stacje Lukoila xD nojropie i tvnowi to już się wszystko pierdasi. Według nich dwie przeciwne sprawy to absolutny skandal xD

BTW co do ku*wy jest złego w tym, że polski koncern przejmuje jakieś ruskie aktywa. Komuś na łeb wali?