Paranoicy, hipochondrycy tak maja. A spróbuj takiemu wytłumaczyć to będzie awantura. Powiesz mu "patrz inni żyją i nic im nie jest" Ale on na to że on jest chory i musi uważać. Sama znam takiego chłopa 190cm, duży, prawie nigdy nie chorował a do dziś chodzi w masce i rękawiczkach do sklepu i przejmuje się jak ktoś kichnął. A potem taki dziwi się że nie ma dziewczyny czy przyjaciół. Ludzie unikają wariatów.