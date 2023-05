"Zalecamy, by polski rząd rozważył wdrożenie konsultacji międzyresortowych, w które włączone byłoby Ministerstwo Obrony Narodowej, we wszystkich umowach dotyczących wieczystej dzierżawy czy własności na obszarze infrastruktury krytycznej. To szczególnie ważne dla tych umów, które wiążą się z ryzykiem dla bezpieczeństwa narodowego i bliskością takich obiektów jak lotniska, porty morskie, przedsiębiorstwa pracujące dla przemysłu zbrojeniowego oraz magazyny" - wskazał w liście Brzezinski.



Jednocześnie dyplomata zadeklarował, że Stany Zjednoczone są gotowe do pomocy w