Polak może pracować 40 lat a jak go zwolnią to po miesiącu nie ma ubezpieczenia zdrowotnego a Ukraińcy tylko przekroczą granicę i mają full opiekę medyczną w tym chorym kraju. My Polacy na każdym kroku jesteśmy traktowani jak złodzieje i kombinatorzy chorujesz? kiedyś mogłeś 6mc i jechałeś na komisję do ZUS o świadczenie rehabilitacyjne a teraz 3mc i niż masz się tłumaczyć dlaczego tak długo jesteś chory a Ukraińcy wymuszają 500+, emerytury Pokaż całość