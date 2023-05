Przeciętny człowiek nie ma pojęcia co się odwala w tych unijnych gmachach i jacy ludzie tam zasiadają. Kiedyś taka osoba mogła zaszkodzić co najwyżej samemu sobie, teraz ma wpływ na cały kontynent. Przydałaby się jakaś kampania uświadamiająca społeczeństwo jakie zagrożenie sprowadza na nas wszystkich autodestrukcja drzemiąca w tych ludziach. To tak jakby samobójca rzucając się z mostu spadł na kogoś zabierając go ze sobą, chyba bardziej obrazowo nie można tego porównać.