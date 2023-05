Ukry to żaden nasz przyjaciel, wbrew nachalnej pisowskiej propagandzie. Chwilowo mamy zbieżne interesy i biznes do ugrania, spuścić łomot Ruskim za naszą kasę i ich krew.

Miesiąc po podpisaniu pokoju wielka przyjaźń się skończy. Już się powoli przestawiają na podlizywanie Szwabom, bo Polskę wydoili do cna i tu więcej nic nie ugrają, chyba że oddadzą nasze F-16, ale to już pod zdradę stanu by podchodziło. A Szwaby mądrze jak zwykle wszystkich ograły, Pokaż całość