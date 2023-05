Proponuje wprowadzenie nowego terminu:

idiota.

(no moze nie taki nowy wiec kolejnej jego definicji)

Definicja:

Kazdy kto jest slepo zapatrzony w siebie i swoj narod. Kazdy twierdzacy ze jego narod jest najlepszy i wogole przytaczanie FAKTOW ze tak nie do konca to jest niedobre.



no i kontrdefinicja:

Czlowiek inteligentny: taki ktory widzi obie strony sytuacji i nie zamiata pod dywan tej niewygodnej.