Od początku mówiłem że jak ruscy z ukraińcami się biją to trzeba zadbać, żeby im amunicji nie zabrakło. Tak, amunicję im wysyłać nic więcej. To, że to niewdzięczne ch uje, to niedługo wszyscy się przekonamy. Zaraz Polska przestanie być potrzebna i zacznie się lizanie rowa niemcom