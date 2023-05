Czy szykuje nam się jakaś spora zmiana w europejskich przepisach?

Albo tą UE trzeba zmusić do rozsądku, albo trzeba z niej wyjść i nadzieje pokładać w strefie Schengen, NATO i Amerykanach. Nie powinniśmy być zakładnikami takich represyjnych, totaliarrncyh, ograniczających wolność praw. Jak tak dalej pójdzie to nawet lepszym wyjściem było by jeśli Polska by się stała 51 stanem USA.