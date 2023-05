Przecież to polityk, więc czego się spodziewaliście? Dzisiaj może sobie pracować w MON, jutro w Ministerstwie Finansów, a pojutrze w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To zwykła marionetka partii, która ma obsadzić jakieś stanowisko w danym resorcie i tyle. Jak jest potrzeba, to przenosi się go do innego. On ma #!$%@? w to, czy jakiś żołnierz ma go za dobrego dowódcę, czy nie.