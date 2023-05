Lol Unia co ma 13% światowego PKB, 0 innowacji technologicznych oraz topowych firm IT macha szabelką. Ojoj perfumy z Francji będą droższe bo największa firmy to są jakieś fashion-like. UE już mało znaczy, a za życia naszego będzie znaczyć jeszcze mniej. Przyszłość to rozwijające się kraje Azji i ewentualnie Stany - Europy tam już dawno nie ma.