Nowe informacje w sprawie debiutanckiego lotu Starshipa

efekt misji był zbliżony do tego, czego się spodziewał, a w niektórych aspektach nawet przekroczył jego oczekiwania.



Czyli spodziewał się że to wszystko pierdyknie tylko, że nie aż tak spektakularnie.

Nie wiem, nie mam pojęcia jak wykopki dają się złapać na propagandę sukcesu tej katastrofy. To jest tak czytelne, tak głupie, każdy imbecyl powinien wiedzieć że to co się wydarzyło to jedna wielka porażka a nie żaden sukces. To tak jakby podczas Pokaż całość