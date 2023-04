Ej ale to tylko "głupi" filmik w pełnej reżyserce. No wystarczy się chwilę zastanowić jakim cudem to miałby być prawdziwy gejmplej? Jeśli to VR to powodzenia ze sprzątaniem obiadu z podłogi po paru minutach. Na granie "myszką" to to nie wygląda bo zbyt dynamiczne i bez "precyzji" ruchów. Jeśli ruch kamery tak miałby być symulowany na monitorze to serio - też lepiej byłoby w to grać przed jedzeniem xD.