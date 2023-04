Fajne zjawisko można zaobserwować jak się tu zagląda jedynie od święta. O ile kilka miesięcy temu 100% wykopu szło na wojnę nie oglądając się na nic tak teraz 100% wykopu spermi do Bosaka. Jesteście kierowani jak #!$%@? banda baranów od ściany do ściany. Najbardziej zmanipulowana część internetu bez żadnego własnego zdania. Na szczęście jednak bez żadnego znaczenia dla sytuacji politycznej jak zwykle z resztą. Nie zapraszam do dyskusji. A za tego minusa Pokaż całość