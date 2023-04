Jeśli chodzi o Zaksę to osoba która tam buduje drużynę, ogarnia trenerów, jest obecnie najcenniejszą osobą w siatkówce. To jest geniusz.

Weź sobie 3 różnych trenerów i 2 z nich wygrywa Ci Ligę Mistrzów, a trzeci wchodzi do finału, w kolejnych 3 latach, dodatkowo robiąc co roku pewne roszady w drużynie.



Sukces wielki, przypominam że prócz ostatnich 2 lat, to ostatni raz wygrywaliśmy w 78 roku, nawet Skra która zmonopolizowała Ligę z Pokaż całość